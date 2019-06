POL-BO: 80-Jährige aus Seniorenzentrum vermisst – Wer hat Ingrid A. gesehen?

Bochum (ots) –

Vermisst wird seit gestern (23. Juni) die 80-jährige Ingrid A. aus

einem Bochumer Seniorenheim.

Die Vermisste wurde zuletzt gegen 14.30 Uhr in den Räumlichkeiten

des Heims an der Straße „Auf der Kiekbast 12“ in Werne gesehen. Die

Seniorin leidet an Demenz und kann daher zeitlich und örtlich

desorientiert sein.

Ingrid A. ist zwischen 160 und 170 cm groß und hat schneeweiße

Haare (siehe Foto).

Bisher führten die polizeilichen Suchmaßnahmen, unter Einbindung

eines Mantrailer-Hundes und eines Polizeihubschraubers, noch nicht

zum Auffinden der Frau.

Wer kann Angaben zu der Vermissten machen oder hat sie gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Bochum unter der

Rufnummer 0234 909-4441 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.

