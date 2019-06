POL-S: Flammstrahlbombe aufgefunden

Stuttgart-Weilimdorf (ots) – Ein Passant hat am Sonntagabend

(23.06.2019) in der Nähe eines Spielplatzes am Gemsenweg eine

Flammstrahlbombe aus dem zweiten Weltkrieg aufgefunden. Der 37 Jahre

alte Mann entdeckte den rostigen Gegenstand nahe dem Spielplatzzugang

gegen 19.45 Uhr und verständigte die Polizei. Telefonische

Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst samt Übersendung

von Fotos ergab, dass es sich um eine britische Flammstrahlbombe

handelte. Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes holten die

Bombe ab, dabei stellten sie fest, dass es sich um eine nicht

gezündete Bombe handelte, die noch mit Brennstoff gefüllt war.

