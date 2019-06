POL-EL: Salzbergen – 38-Jähriger an Freizeitsee verstorben

Salzbergen (ots) – Am Sonntagnachmittag ist es am Hengemühlensee

an der Holsterfeldstraße zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein

38-jähriger polnischer Staatsbürger war mit mehreren Freunden gegen

15.30 Uhr ins Wasser gegangen und nach einem Kopfsprung nicht

wiederaufgetaucht. Nachdem er durch die Feuerwehr aus dem Wasser

geborgen werden konnte, blieben sämtliche Reanimationsversuche ohne

Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache

aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim | Publiziert durch presseportal.de.