POL-ROW: ++ Hurricane-Statistik: Kaum noch Diebstähle am Eichenring ++

Rotenburg (ots) –

Hurricane-Statistik: Kaum noch Diebstähle am Eichenring

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Scheeßel/Eichenring. Wenn am sich Montag die Tore des

Hurricanefestivals am Eichenring in Scheeßel schließen und die

letzten Gäste wieder nach Hause oder zum nächsten Event abfahren, ist

für die Ermittler der Rotenburger Polizei nach einem heißen

Arbeitswochenende noch lange nicht Schluss. Mit dem Blick auf die

Abschlussstatistik zeigt sich, wie viele Straf- und Bußgeldverfahren

die Beamten in den nächsten Wochen und auch Monaten zusätzlich zu

ihrer Alltagsarbeit erledigen müssen. In den zurückliegenden Jahren

kamen im besten Fall (2016) 150 Strafverfahren zusammen. Im

vergangenen Jahr (2018) waren es 334 Vorgänge, die abgearbeitet

werden mussten. In diesem Jahr sind bislang 250 Verfahren eingeleitet

worden.

Der genaue Blick auf die Statistik zeigt jedoch, dass es die

Beamten in diesem Jahr häufig mit niedrigschwelliger Kriminalität zu

tun hatten. Damit ist beispielsweise das Erschleichen von Leistungen

gemeint – also immer dann, wenn sich Festivalgäste ohne das

erforderliche Eintrittsbändchen den Zutritt über Zäune, durch andere

Lücken oder mit dem Bändchen eines anderen auf das Festivalgelände

verschafft haben. Ähnlich verhielt es sich bei illegalem Pfandsammeln

am Eichenring. In beiden Fällen ging ein Hausfriedensbruch einher.

Diese Delikte (95) nehmen etwas mehr als ein Drittel am

Gesamtaufkommen ein.

Mehr als zufrieden zeigt sich die Polizei mit der Entwicklung von

Eigentumsdelikten. Hatte es im vergangenen Jahr noch deutlich über

einhundert Taschendiebstähle und viele Diebstähle aus Zelten gegeben,

kam es beim diesjährigen Festival bislang zu nur 6 Diebstählen aus

den Taschen der Hurricanegäste. In 12 Fällen wurde ein Diebstahl aus

einem Zelt angezeigt. „Erfahrungsgemäß wird die Anzahl noch etwas

ansteigen, ein positiver Trend ist aber schon jetzt deutlich zu

erkennen“, sagt Polizeisprecher Heiner van der Werp.

Wie gewohnt verzeichneten die Beamten nur wenig

Körperverletzungen. In der ersten Festivalnacht war es zu einer

Auseinandersetzung auf einem Wohnmobil-Parkplatz gekommen. Ein

21-jähriger Mann aus dem Landkreis Lüneburg hatte dabei Verletzungen

im Gesicht erlitten. Dem Mann soll es den Umständen entsprechend aber

gut gehen. Bislang wurden insgesamt 13 Taten angezeigt.

Dass Drogendelikte auch bei einem Musikfestival nicht toleriert

werden, zeigt sich anhand der eingeleiteten Verfahren gegen das

Betäubungsmittelgesetz. Weil sie beispielsweise Marihuana bei sich

hatten, müssen sich 78 Gäste dafür verantworten.

Zusammenfassend blickt die Polizei auf ein rundum gelungenes

Festival zurück. Lediglich einige Beamte nehmen ein unschönes

Andenken mit nach Hause. Sie wurden bei ihrem Einsatz am Eichenring

von Zecken gebissen und mussten behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Rotenburg | Publiziert durch presseportal.de.