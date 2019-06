POL-SO: Lippstadt – Fahrzeugpapiere mitgenommen

Lippstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 14.05

Uhr und Sonntagabend, 23.00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf

unbekannte Weise in ein Haus in der Adam-Opel-Straße in Lippstadt

ein. Eine Bewohnerin entdeckte bei ihrer Rückkehr eine offene

Terrassentür und verständigte sofort die Polizei. Aus dem Haus wurde

ein Schranktresor mit diversen Papieren und Schlüsseln entwendet. Die

Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu

melden. (reh)

