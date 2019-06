POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der B 50 mit zwei Leichtverletzten

Bitburg (ots) – Am Montag, den 24.06.2019 gegen 06:55 Uhr kam es

auf der B 50 zwischen Bitburg und Oberweis zu einem Verkehrsunfall

mit zwei leicht verletzten Fahrzeugführern. Eine Fahrzeugführerin,

die mit ihrem Pkw in Richtung Oberweis unterwegs war, kam aus bisher

ungeklärter Ursache nach links auf den Gegenfahrbahn, wo sie mit

einem entgegenkommenden Kleintransporter seitlich kollidierte. Ein

nachfolgender Pkw konnte den unbeteiligten Fahrzeugen noch

ausweichen, streifte dabei aber selbst die Schutzplanke. Die

Fahrzeugführerin des Pkw und der Fahrer des entgegenkommenden

Transportes wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den

beteiligten Fahrzeuge entstand insgesamt ein Schaden in ca. 10.000,-

Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Unfallstelle kurzzeitig

gesperrt werden. Zur Zeit wird der Verkehr einspurig an der

Unfallstelle vorbeigeleitet.

