POL-OH: Suche nach 69-jährigen Mann aus Melsungen

Fulda (ots) – Seit gestern Abend suchen Rettungskräfte und Polizei

fieberhaft nach einem 69-jährigen Mann aus Melsungen, der sich in

einem Waldstück bei Rotenburg an der Fulda im Wald verlaufen hat.

Zunächst bestand noch telefonischer Kontakt zu dem Rentner, der

ursprünglich mit einem Fahrrad von Melsungen nach Rotenburg fahren

wollte. Nachdem jedoch aufgrund von nicht mehr ausreichender

Stromversorgung der telefonische Kontakt abgebrochen ist, wurde die

Suche intensiviert. Neben Feuerwehr, Polizei und

Rettungshundestaffeln war bereits in der Nacht ein

Polizeihubschrauber eingesetzt. Auch die zuständigen

Revierförstereien sind informiert und beteiligen sich an der Suche.

Hubertus Kümpel, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Osthessen | Publiziert durch presseportal.de.