POL-KA: (KA) Karlsruhe-Palmbach – Brand eines Frimengebäudes

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Brand

in einem Firmengebäude in der Rudolf-Link-Straße. Das Gebäude gehört

zu einer Klimatechnik-Firma. Die Löscharbeiten dauern derzeit (Stand

01.30 Uhr) noch an. Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurde die

Bevölkerung vorsichtshalber aufgefordert, Fenster und Türen

geschlossen zu halten, eine akute Gefahr durch die Rauchwolke bestand

jedoch nicht. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im mittlern

sechstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist derzeit noch

unklar, die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

