FW Lehrte: PKW brennt in Garage

Lehrte (ots) –

Am Sonntagabend dem 23. Juni 2019 wurde die freiwillige Feuerwehr

Lehrte um 19:17 zu einem brennenden PKW in einer Garage in die

Hermann-Löns-Straße alarmiert. Bereits auf Anfahrt konnte eine

deutliche Rauchsäule wahrgenommen werden. Vor Ort eingetroffen hat

sich die Meldung nach einer ersten Erkundung dann weiter bestätigt.

Bei dem Einsatzort handelte es sich um einen Hinterhof eines

Mehrfamilienhauses mit insgesamt 6 Garagen. In der gemeldeten Garage

befand sich der PKW, der bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte in

voller Ausdehnung brannte. Unter schwerem Atemschutz wurden dann 4

Trupps eingesetzt. Zum einem wurde die Brandbekämpfung der

betroffenen Garage mit zwei C-Hohlstrahlrohren und Wasser

vorgenommen. Zum anderen wurden die übrigen Garagen geöffnet und

kontrolliert. Hierbei konnten 4 weitere verrauchte Garagen erkundet

werden, die dann geöffnet und kontrolliert wurden. Durch die große

Hitzeentwicklung hat sich das halb herunter gelassene Garagentor der

betroffenen Garage derart verformt, sodass dieses im Zuge der

weiteren notwendigen Löschmaßnahmen nur noch mittels Trennschleifer

herausgetrennt werden konnte. Durch das schnelle Eingreifen der

Lehrter Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass weitere

Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Im weiteren Verlauf des

Einsatzes wurden die betroffenen Bereiche und der PKW mit einer

Wärmebildkamera kontrolliert und auslaufende Betriebsstoffe

weitestgehend aufgenommen. Durch die Löscharbeiten ließ sich jedoch

nicht gänzlichen ausschließen, das mit Betriebsstoffen kontaminiertes

Löschwasser in die Kanalisation gespült wurde. Größere Mengen konnten

jedoch mit Ölbinder abgebunden werden, dennoch wurde die

Städtentwässerung hinzugezogen. Im Anschluss wurde der PKW durch ein

städtisches Abschleppunternehmen aus der Garage gezogen und

abtransportiert. Um 20:36 war der Einsatz dann für die ehrenamtlichen

Einsatzkräfte beendet, sodass die Einsatzstelle an die Polizei

übergeben werden konnte. Während des Einsatzes wurde die

Hermann-Löns-Straße vom Kreuzungsbereich „Am Gehrkamp“ bis zur

Einmündung in die Burgdorfer Straße durch die Polizei voll gesperrt.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Im Einsatz war die

freiwillige Feuerwehr Lehrte mit 5 Fahrzeugen (ELW, 2x HLF, DLAK,

LF8) und insgesamt 25 Feuerwehrkräften, sowie der Rettungsdienst und

die Polizei.

Zur Schadenshöhe und Ursache können keine Angaben getätigt werden.

