POL-HAM: Falsche Polizisten am Telefon

Hamm-Stadtgebiet (ots) – Am Sonntag, 23. Juni, erhielten in den

frühen Abendstunden gleich mehrere Hammer Senioren Anrufe von

falschen Polizisten. In allen Fällen gab sich ein Mann als

Kriminalbeamter aus und berichtete zunächst von angeblichen

Einbrüchen oder Raubüberfällen in der Nachbarschaft. Im weiteren

Verlauf informierte er sich über Bargeld und Schmuck im Haus der

Bürger. Abhängig von der Dauer des Gesprächs forderte der Betrüger

sogar, dass der Schmuck zusammengepackt und einem Enkel zum späteren

Zeitpunkt ausgehändigt wird. Keiner der angerufenen Senioren fiel auf

den Betrugsversuch herein. Die Polizei warnt davor, unbekannten

Anrufern Informationen über finanzielle Verhältnisse preiszugeben. Im

Falle eines verdächtigen Anrufs, sollten Betroffene sofort auflegen

und die Polizei informieren.(as)

