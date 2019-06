POL-PDLD: „Kurzer“ Besuch bei der Polizeiinspektion Germersheim

Germersheim (ots) –

Das schöne Wetter für einen Spaziergang nutzte eine Dreijährige am

Sonntagnachmittag (23.06.) in Germersheim. Das Mädchen wurde von

aufmerksamen Bürgern gegen 16:35 Uhr zur Polizeiinspektion gebracht,

nachdem sie in unmittelbarer Nähe zur Dienststelle angetroffen worden

war. Wo die kleine Ausreißerin wohnt, konnte sie den Beamten leider

nicht sagen. Sie könne sie aber gerne dorthin führen. Nach einem

längeren Fußmarsch inklusive mehrerer Richtungswechsel quer durch

Germersheim war sich die junge Dame jedoch gar nicht mehr so sicher,

wohin sie eigentlich gehört. Glücklicherweise wurde das Mädchen kurze

Zeit später durch eine Freundin der Mutter erkannt, welche sich

zufällig in der Nähe befand. Die Mutter konnte telefonisch erreicht

werden und holte ihre kleine Entdeckerin umgehend vor Ort ab.

Anscheinend hatte sich diese unbemerkt aus dem Haus geschlichen, als

der betreuende große Bruder für kurze Zeit unaufmerksam war.

