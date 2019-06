POL-FR: Stadt Freiburg im Breisgau, Ortsteil Tiengen Gefährdung des Straßenverkehrs

Freiburg (ots) – Am frühen Mittag des 23.06.2019 im Zeitraum

zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr kam es am Ortseingang in

Freiburg-Tiengen auf dem Geländes des dortigen „Dreschschopfs“ und

dem nebenan befindlichen Jugendhauses zu einer

Straßenverkehrsgefährdung zweier bislang unbekannter Radfahrer.

Hierbei fuhren zwei Männer Anfang 20 mit einem blauen Ford Fiesta

bei riskanter Fahrweise mit quietschenden Reifen und überhöhter

Geschwindigkeit um das Gebäude des Dreschschopfs in Freiburg-Tiengen.

Hierbei kam es aufgrund der Fahrweise beinahe zur Kollision mit zwei

Radfahrern die an der Örtlichkeit den Radweg kreuzten.

Zwischen den Radfahrern und den Fahrzeuginsassen kam es auch zu

einem kurzen Gespräch und die Radfahrer verließen im Anschluss die

Örtlichkeit. Zu den Radfahrern ist bislang nichts Weiteres bekannt.

Zeugen des Vorfalles oder Personen, die Hinweise auf die Identität

der Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Freiburg-Süd unter Telefon 0761/882-4421 zu melden.

