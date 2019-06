POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Oppenheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 23.06. kam es in

Oppenheim in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde der dortige Kreisel sowie mehrere Verkehrsschilder

überfahren und stark beschädigt. Der 25-jährige männliche

Fahrzeugführer kam mit seinem nun nicht mehr fahrbereiten Mercedes

erst nach dem Kreisel zum Stehen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde

ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer kann eine

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt

werden. Zudem muss er im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte

medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche

weitere Kosten entstehen.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen – Ihre Polizei Oppenheim.

