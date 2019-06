POL-TUT: (St. Georgen) Harley streift VW Polo – Fahrer und Sozia stürzen

St. Georgen (ots) – Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist am

Samstagnachmittag in der Winterbergstraße mit seiner Harley Davidson

gestürzt. Dabei hat er sich verletzt.

Gegen 17 Uhr fuhr der 36-Jährige aus Richtung Rosenweg in Richtung

Adlerbergstraße. An der Einmündung Schwanenweg wendete er. Bei dem

Wendemanöver streifte er einen auf der Gegenfahrbahn stehenden VW

Polo. Er verlor die Kontrolle über sein schweres Motorrad und

stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Nach der Erstversorgung

brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in

Höhe von zirka 2000 Euro.

