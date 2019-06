POL-NI: Auto zerkratzt, Polizei sucht Zeugen

Bad Nenndorf (ots) – Am 22.06.2019, um 11.00 Uhr, stellte ein

Ehepaar aus Neustadt am Rübenberge seinen Pkw Opel Mokka, hellgraue

Farbe, in der Hauptstraße in Bad Nenndorf vor dem evangelischen

Gemeindehaus am rechten Fahrbahnrand geparkt ab. Anschließend gingen

Beide in der Stadt spazieren. Als sie nach 50 Minuten wieder zu ihrem

Auto zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass sich auf der linken

Fahrzeugseite ein tiefer Lackkratzer befindet. Dieser zieht sich über

die gesamte Fahrzeuglänge. Aufgrund des Schadensbildes kann davon

ausgegangen werden, dass dieser Lackkratzer vorsätzlich herbeigeführt

wurde. Der Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 1500,-

Euro geschätzt.

Aufgrund der genau einzugrenzenden Tatzeit, Samstag, der 22.06.19,

11.00 bis 11.50 Uhr, wird es von der Polizei Bad Nenndorf für möglich

gehalten, dass jemand Hinweise geben und/oder Beobachtungen gemacht

haben könnte, welche zur Ermittlung des Verursachers führen können.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Bad

Nenndorf, 05723/9461-0, zu melden.

