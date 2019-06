POL-GOE: Tag der offenen Tür der Polizeidirektion Göttingen im Polizeikommissariat Osterode war ein voller Erfolg

Osterode am Harz (ots) –

„Machen sie sich heute ein eigenes Bild von der Polizei und

scheuen sie sich nicht, alle Fragen zu stellen – wir beantworten sie

gern.“ Zur offiziellen Begrüßung anlässlich des Tages der offenen Tür

der Polizeidirektion Göttingen präsentierte der Polizeipräsident Uwe

Lührig eine Polizei zum Anfassen.

„Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen und wir wollen

transparent sein“, betonte auch der Landespolizeipräsident

Niedersachsen, Axel Brockmann, wie wichtig ein vertrauensvolles

Verhältnis zwischen Polizei und Bevölkerung ist.

Am Sonntag öffnete das Polizeikommissariat Osterode seine Pforten

und mindestens 5000 Besucher konnten sich bei Vorführungen,

Ausstellungen und Mitmachaktionen über die Polizei informieren. Bei

bestem Wetter zeigten die Polizeihunde und -pferde ihre

Einsatzmöglichkeiten, Polizeifahrzeuge konnten aus nächster Nähe

besichtigt werden und das Team der Prävention gab wertvolle Tipps zu

Verkehrs- und Kriminalitätsthemen. Für Aufsehen sorgte auch die

Landung des Polizeihubschraubers. Die kleinsten Besucher konnten sich

auf Hüpfburgen austoben, Geschicklichkeitstrainings ausprobieren oder

sich schminken lassen. Führungen durch das Dienstgebäude, das in

diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert, gaben Einblicke in die

tägliche Arbeit des Kommissariats. Das Polizeiorchester Niedersachsen

übernahm das musikalische Rahmenprogramm, für umfangreiche Speisen

und Getränke war ebenso gesorgt. Partnerinstitutionen der Polizei wie

Rettungs- und Hilfsdienste, Jugendschutzorganisationen und andere

Einrichtungen rundeten das Angebot ab.

„Die große Resonanz hat meine Erwartungen mehr als erfüllt. Es war

ein toller Tag für das Polizeikommissariat Osterode – einen

herzlicheren Glückwunsch hätte es anlässlich des 40-jährigen

Bestehens dieses Gebäudes nicht geben können“, sagte Hans-Werner

Ingold, Leiter des Polizeikommissariats Osterode und Organisator der

Veranstaltung hoch zufrieden.

„Der Tag war ein voller Erfolg. Sowohl bei unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den eigenen Reihen, als auch

bei den vielen Partnern der Polizei, die uns am heutigen Tag

unterstützt haben, möchte ich mich ganz herzlich für eine rundum

gelungene Veranstaltung bedanken. Die hohen Besucherzahlen zeigen,

dass sich die Bevölkerung in der Region mit ihrer Polizei

identifiziert“, sagte Uwe Lührig zum Abschluss der Veranstaltung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Julia Huhnold

Telefon: 0551/491-1004

Fax: 0551/491-1035

E-Mail: pressestelle@pd-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Göttingen | Publiziert durch presseportal.de.