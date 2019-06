POL-TUT: (Rottweil) 79-jährige Autofahrerin übersieht VW Passat

Rottweil (ots) – Beim Überqueren der Hausener Straße in Richtung

Heerstraße hat eine 79-jährige Autofahrerin am Samstag einem VW

Passat die Vorfahrt genommen.

Die 79-Jährige befuhr kurz vor 16 Uhr die Feldbergstraße in

Richtung Heerstraße. An der Kreuzung mit der Hausener Straße hielt

sie an. Als die Frau in Richtung Heerstraße anfuhr, übersah sie einen

stadteinwärts fahrenden VW Passat und stieß mit ihm zusammen. Bei dem

Unfall verletzte sich die Seniorin leicht. Sie kam ins Krankenhaus.

Ihr Unfallgegner blieb unverletzt. An den beiden PKW entstand ein

Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Zur Unfallzeit war die

Ampel nicht in Betrieb.

