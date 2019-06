POL-TUT: (Tuttlingen) Vorfahrt missachtet

Tuttlingen (ots) – An der Kreuzung bei der

Albert-Schweitzer-Schule sind in der Nacht zum Sonntag ein Mini

Cooper und ein Seat zusammengestoßen.

Eine 46-jährige Frau fuhr mit ihrem Mini Cooper gegen 2.35 Uhr

durch die Gießstraße. Die Kreuzung wollte sie in Richtung Balinger

Straße überqueren. Dabei übersah die 46-Jährige einen Seat Leon, der

von links aus der Stadtmitte kam und in Richtung Ludwigstal fuhr. Die

beiden PKW stießen auf der Kreuzung zusammen. Dabei entstand

Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

