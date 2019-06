POL-TUT: (Horb a.N.) Spiegelstreifer in der Altheimer Straße – Unfallverursacherin hatte getrunken

Horb a.N. (ots) – Am frühen Samstagabend haben sich in der

Altheimer Straße im Begegnungsverkehr zwei Personenkraftwagen

gestreift. Die Fahrerin des unfallverursachenden Autos war

alkoholisiert.

Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem VW auf der

Altheimer Straße stadteinwärts. Zwischen der Einmündung der

Panoramastraße und dem Ortsbeginn kam ihm ein Opel entgegen, der

nicht weit genug rechts fuhr. Im Vorbeifahren streiften sich die

beiden Aussenspiegel. Die Unfallverursacherin fuhr kurz weiter,

drehte aber wieder um und kam zur Unfallstelle zurück. Im Gespräch

stellte der VW-Fahrer fest, dass die Opelfahrerin nach Alkohol roch.

Deswegen wollte er die Polizei holen. Die Frau setzte sich daraufhin

wieder ins Auto und fuhr weg. Der VW-Fahrer erstattete Anzeige. Es

gelang der Polizei, die Verursacherin noch am selben Abend zu

ermitteln. Sie lag zu Hause im Bett. Folgen waren zwei Blutentnahmen

und der Verlust des Führerscheins.

