LPI-GTH: Fahrraddiebstahl

Ilmenau, Münzstraße (ots) – In der Nacht vom Freitag, 21.06.19 zum

Samstag, 22.06.19 parkte ein 26-jähriger Mann seinen PKW Saab in der

Ilmenauer Münzstraße. Am Heck des PKW befandet sich ein

Fahrradgepäckträger mit zwei Fahrrädern MTB. Unbekannte Täter

durchtrennten die Halterungen auf unbekannte Art und Weise und

entwendeten die beiden MTB der Marken Ghost und Specialized im

Gesamtwert von ca. 1500,- Euro. Am Gepäckträger entstand Sachschaden

in Höhe von ca. 200,- Euro. Anzeige wurde aufgenommen und die

Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben. (sv)

