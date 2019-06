POL-PDMY: Pressebericht der Polizeinspektion Mayen vom Wochenende 21.06.2019 – 23.06.2019

Mayen (ots) – 69-jährige Radfahrerin schwer verletzt Am Sonntag,

23.06.2019, gegen 12.20 h, kam es in der Ortschaft Kerben (Nähe

Polch) zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Radfahrern.

Eine 69-jährige Radfahrerin kam am Übergang des Rad/Wanderweges in

Kerben, Hauptstraße, zu Fall. Ihr kam ein Radfahrer (vermutlich mit

rotem Fahrrad) entgegen. Sie selbst geriet ins Straucheln, stürzte

und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie musste nach der

Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der beteilige Radfahrer soll sich bei der Polizei Mayen melden.

Entsorgung von Heckenschnitt führt zur Eskalation eines seit

längerem schwelenden Nachbarschaftsstreit im Stadtgebiet Mayen Am

Freitag, 21.06.2019, 11.30 h, wurde eine nicht alltägliche Anzeige

wegen Körperverletzung erstattet. Zwischen zwei Nachbarinnen hatte

sich zuvor ein Streit anlässlich der Entsorgung von Heckenschnitt

entwickelt. Beide Kontrahentinnen sahen die jeweils andere Nachbarin

in der Pflicht. Eine der Beteiligten schlug mit einem Ast auf ihre

51-jährige Nachbarin ein und soll diese am Kopf leicht verletzt

haben.

Gefährliche Körperverletzung durch Schläge mit einer Dachlatte Am

Sonntag, 23.06.2019, gegen 07.40 h, kam es auf dem Marktplatz in

Mayen zu einem intensiven Streit zwischen zwei Männern (22 und 20

Jahre alt). Zunächst wurde nur mit Händen und Fäusten geschlagen.

Etwas später hatte sich der 22-jährige mit einer ca. einen Meter

langen Dachlatte bewaffnet und verletzte seinen Gegner an beiden

Unterschenkeln. Durch eine Funkstreife der Polizei Mayen konnte der

stark alkoholisierte Täter (1,3 Promille) gefasst werden. Er wurde

zur Dienststelle verbracht, ihm wurde ein Blutprobe entnommen!

Großeinsatz der Feuerwehr anlässlich Wohnungsbrand in 56753

Welling Am Sonntag, 23.06.2019, 09.49 h, wurde über Notruf ein

Wohnungsbrand in 56753 Welling gemeldet. Der 35-jährige

Wohnungsinhaber erlitt dabei leichte Verletzungen

(Rauchgasintoxikation). Im Löscheinsatz waren die Feuerwehren aus

56751 Polch, 56753 Welling und 56753 Trimbs mit 40 Mann. Die

Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Es entstand Sachschaden

in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Rennradfahrer leicht verletzt Am Sonntag, 23.06.2019, 11.40 h,

wurde ein Rennradfahrer im Stadtgebiet Mayen, Kreisverkehr

Habsburgring/Wittbender Tor, von einem wartepflichtigen 76-jährigen

PKW-Fahrer angefahren. Der 38-jährige Radfahrer stürzte und musste

vor Ort durch das DRK behandelt werden. Er erlitt leichte

Verletzungen (Prellungen, Schürfwunden).

Störung der Totenruhe in 56743 Mendig, Stadt Obermendig In den

letzten zwei Wochen wurden mehrere Gräber auf dem Friedhof in

Obermendig durch bislang noch unbekannte Täter Schaden verursacht.

Die mit viel Engagement gepflegten Gräber wurden durch Herausreißen

von Blumen und Pflanzen regelrecht entstellt. Täterhinweise bitte an

die Polizei Mayen und / oder das Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung

56743 Mendig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen, Tel.: 02651 8010

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Mayen | Publiziert durch presseportal.de.