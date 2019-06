POL-PDMY: Kein heißer Tanz für die Polizei in der Grünen Hölle Positiver Trend der Veranstaltungen 2019 am Nürburgring setzt sich fort

Nürburgring (ots) – Für die Polizei begann das 24-Stunden-Rennen

bereits am 17.06.2019 und endete heute, nach fast einer Woche am

frühen Abend. Über den gesamten Zeitraum, setzte die Polizei Kräfte

im dreistelligen Bereich ein. Die Polizistinnen und Polizisten hatten

immer etwas zu tun, aber nicht alle Hände voll. „So stehen einer Zahl

von etwa 230.000 Besuchern (laut Veranstalter) insgesamt lediglich 80

polizeiliche Einsätze gegenüber“, fasst Kriminalhauptkommissarin

Manheller-Sander, Leiterin der Befehlsstelle, zusammen. „Im Detail

handelte es sich hierbei um 35 Strafanzeigen, davon 4

Körperverletzungsdelikte und 6 Diebstähle. Die wenigen tätlichen

Auseinandersetzungen und 22 Verkehrsunfälle, blieben, bis auf einen

schwerverletzen Unfallbeteiligten, ohne gravierende Folgen“. „Wie

bereits bei Rock am Ring, setzen wir auch hier unser

Sicherheitskonzept konsequent durch“, so Manuel Wehrmann, der

polizeiliche Einsatzleiter. „Die Kunst liegt darin, Personen oder

Gruppen, die über die Stränge schlagen, frühzeitig anzugehen und

gleichzeitig das Feiern nicht durch zu hohe Präsenz zu erdrücken“, so

der Polizeidirektor weiter. Ein Lob an die Rennsportfans, die bei

Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ausgelassen und besonnen

feierten. Angesichts der Vielzahl an Besuchern ist die Polizei mit

dem friedlichen Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden, so das

Fazit.

Verfasserin: Julia Hofstätter, Polizeioberkommissarin

