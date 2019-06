LPI-J: Pressemitteilung ID Jena

Jena (ots) – Einbruch in Gartengrundstücke

Zwischen dem 18.06 und dem 21.06 kam es am Völklinger Stieg in

Jena zu einem Aufbruch zweier Gartenhäuser. Die unbekannten Täter

verschafften sich zunächst Zutritt zu den jeweiligen Grundstücken,

suchten die Gartenhäuser auf und brachen in diese ein. Die Täter

hinterließen eine Spur der Verwüstung und entwendeten zahlreiche

Gegenstände. Auch ein Swimming-Pool wurde hierbei beschädigt. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Weiterhin

ist Beutegut im Wert von 1000 Euro entwendet worden.

Bewusstlos geschlagen

Am Wochenende kam es in der Nacht vom Freitag zum Samstag gegen

00:20 Uhr am Engelplatz zu einem körperlichen Angriff von vier

unbekannten Tätern auf eine ebenfalls vierköpfige

Personengruppierung. Die genauen Tatumstände sind noch unklar.

Mutmaßlich wurden seitens der Täter stumpfe Gegenstände als Waffen

verwendet. Zwei der vier Geschädigten wurden durch die Täter

zeitweise bewusstlos geschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen,

welche den Vorfall beobachtet haben.

Radfahrer unter Alkoholeinfluss – Unfall verursacht

Am Samstagabend kam ein 25-Jähriger Radfahrer in der

Rudolf-Breitscheid-Straße zu Fall und beschädigte hierbei einen

geparkten Pkw. Ein Atemalkoholtest während der polizeilichen

Unfallaufnahme ergab einen Wert von 2,12 Promille. Ein weiterer

Fahrradfahrer kam Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr im Gleisbett der

Straßenbahn am Volksbad zu Sturz und verletzte sich am Kopf. Ein

Atemalkoholtest ergab bei dem Verunfallten einen Wert von 1,97

Promille. Am gleichen Morgen wurde ein weiterer 21-Jähriger Radfahrer

einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei diesem wurde starker

Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein hier durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille.

