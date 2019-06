POL-K: 190623-3-K Alkoholisierter Radfahrer mit junger Frau auf Rahmenstange stürzt – Mitfahrerin schwerverletzt

Köln (ots) – Am frühen Samstagmorgen (22. Juni) ist ein

Fahrradfahrer (27) mit mehr als einem Promille Alkohol im Blut in der

Neustadt-Süd mit einer jungen Frau (23) auf der Rahmenstange seines

Fahrrades gestürzt. Die 23-Jährige trug schwere Kopfverletzungen

davon, der 27-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt.

Nach ersten Ermittlungen waren die beiden gegen 2 Uhr ohne Helm

auf der Bonner Straße in Richtung Elsaßstraße unterwegs. Der Unfall

soll durch einen Schlenker des 27-Jährigen ausgelöst worden sein,

wodurch der Fuß der jungen Frau in die Speichen des Vorderrads

geriet. (no)

