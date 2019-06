FW Dülmen: Pferdehof in der Bauernschaft Merfeld durch Vollbrand zerstört

Dülmen (ots) –

Gegen 18:10 wurden am Samstagabend die Löschzüge Dülmen-Mitte,

Merfeld und die hauptamtliche Wache in die Bauernschaft von Merfeld

zu einem Brand eines Stalls alarmiert. Mit Eintreffen der ersten

Einsatzkräfte konnte die gemeldete Lage der Leitstelle bestätigt

werden; es brannte im Dachbereich eines Stallgebäudes mit

angrenzendem Wohngebäude. Die Gebäude waren zu diesem Zeitpunkt

bereits evakuiert und es befanden sich keine Menschen und Tiere in

Gefahr. Bei der Evakuierung der in den Ställen befindlichen Pferde

verletzten sich insgesamt vier Personen. Sie wurden durch den

Rettungsdienst behandelt und den umliegenden Krankenhäusern

zugeführt. Während der Einleitung der ersten Löschmaßnahmen griff das

Feuer bereits auf das baulich direkt angrenzende Wohngebäude über und

entzündete den Dachstuhl. Durch eine umgehende Erhöhung des

Einsatzstichwortes wurden weitere Einheiten der Feuerwehr Dülmen zur

Einsatzstelle alarmiert. Ein Vollbrand des gesamten Gebäudekomplexes

konnte nicht verhindert werden. Im Rahmen der eingeleiteten

Löschmaßnahmen wurden mehrere C-Rohre vorgenommen. Um eine

Brandbekämpfung von oben durchzuführen, wurde neben der Drehleiter

der Feuerwehr Dülmen eine weitere Drehleiter zur Einsatzstelle

alarmiert. Hier unterstützte uns die Feuerwehr Nottuln mit ihrem

Fahrzeug, so dass zwei Wenderohre vorgenommen werden konnten. Da sich

im Bereich der Bauernschaft die Löschwasserversorgung trotz einer

Vielzahl eingesetzter Tanklöschfahrzeugen der Feuerwehr Dülmen

schwierig gestaltete, wurde zur Unterstützung die Feuerwehr Reken mit

mehreren Fahrzeugen im Rahmen der überörtlichen Hilfe zur

Einsatzstelle angefordert. Zur weiteren Erkundung und Dokumentation

des Brandobjektes aus der Luft wurde die Drohne der Feuerwehr

Coesfeld angefordert. Da sich schnell abzeichnete, dass es sich um

einen länger andauernden Einsatz handelt, der aufgrund der

sommerlichen Temperaturen eine erhöhte Arbeits-belastung der

Einsatzkräfte zur Folge hat, galt es zudem für ausreichend

Verpflegung von Getränken und Essen Sorge zu tragen. Somit kam das

DRK mit der Verpflegungseinheit Mitte zum Einsatz. Während der

laufenden Brandbekämpfung kam es zum Einsturz eines der drei Giebel;

durch einen vorher eingerichteten Gefahrenbereich wurden hierbei

keine Personen verletzt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits ein

Fachberater Bau des THWs auf der Anfahrt, um die Einsatzleitung durch

sein Fachwissen zu unterstützen. Nach Rücksprache und Einschätzung

des Fachberaters wurde ein freistehender Giebel zum kontrollierten

Einsturz gebracht sowie an dem letzten verbliebenden weitere

Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zur Ausleuchtung der Einsatzstelle

für die Brandsicherheitswache sowie weiteren Arbeiten kam das THW

Dülmen mit der Fachgruppe Beleuchtung zum Einsatz.

Zur Sicherstellung des Grundschutzes im Einsatzgebiet der

Feuerwehr Dülmen wurde der Löschzug Buldern alarmiert und während des

Einsatzes von ihrem Standort in Buldern zur Feuer- und Rettungswache

nach Dülmen verlegt. Der Einsatz der Feuerwehr Dülmen konnte am

Sonntag gegen 12:00 beendet werden. Insgesamt waren 130 Einsatzkräfte

der Feuerwehr, THW und des Rettungsdienstes mit 30 Fahrzeugen im

Einsatz.

