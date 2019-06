FW-DO: 37. Evangelischer Kirchentag in Dortmund

Dortmund (ots) –

Mit dem 37. Evangelischen Kirchentag geht in Dortmund wieder eine

viel beachtete Großveranstaltung zu Ende. Aufgrund der guten

Vorbereitung und Zusammenarbeit mit allen beteiligten Organisationen

und dem Veranstalter konnte dieses Event, in der in Dortmund gewohnt

entspannten Art und Weise, abgearbeitet werden. Die Feuerwehr

Dortmund bedankt sich bei allen Mitarbeitern und Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr sowie allen Einheiten der Dortmunder

Hilfsorganisationen und des THW, die im Rahmen der

Brandsicherheitswachen, Sanitätsdienste und Versorgung am guten

Gelingen der Veranstaltung beteiligt gewesen sind. Unser Dank gilt

ebenso den zahlreichen Mitarbeitern der anderen Fachbereiche der

Stadtverwaltung Dortmund u.a. Ordnungsamt, Tiefbauamt und viele

andere für die Unterstützung bei der Umsetzung aller Maßnahmen des

Sicherheitskonzeptes.

Wir bedanken uns natürlich auch bei den Kräften aus Köln, Siegen,

Bonn, Borken, Paderborn, Lippe, Gütersloh, Herford, Olpe und des

Rhein-Sieg-Kreises, die uns im Rahmen der überörtlichen Hilfe vor Ort

im Verfügungsraum unterstützt haben sowie den vielen anderen

Einheiten, die zuhause in Bereitschaft gewesen sind.

Wir danken ebenfalls den über 120.000 Besuchern die Dortmund in

den letzten Tagen besucht haben und durch ihr friedliches und

umsichtiges Verhalten den Kirchentag 2019 zu einer gelungenen

Veranstaltung gemacht haben.

