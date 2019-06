BPOL-H: Oberleitungsschaden legt Bahnhof Haste lahm

Hannover (ots) – Bereits am Freitagmorgen kam es zu erheblichen

Beeinträchtigungen am Bahnhof Haste. Grund dafür war ein gerissener

Abstandshalter am Tragseil der Oberleitung. Vermutlich hatte ein

Vogel einen Kurzschluss ausgelöst.

Zunächst wurde der Bahnhof aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Während der Dauer der Reparaturarbeiten musste der Strom abgeschaltet

werden. Fast sechs Stunden lief nichts mehr am Bahnhof. Es kam zu

erheblichen Behinderungen im Zugverkehr.

