BPOL-H: Hannover-Linden: Kesselwagen brannte

Hannover (ots) – Eine heißgelaufene Bremse setzte am

Freitagnachmittag einen Kesselwagen am Güterbahnhof Linden in Brand.

Die Feuerwehr rückte an und löschte den Wagen.

Der Kesselwagen war mit Gefahrstoff (Butadien) beladen. Die

Feuerwehr musste daher den Wagen nach dem Löschen noch

herunterkühlen. Gefahrgut trat nicht aus. Eine Gefahr für die

Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Bahnstrecke gesperrt.

Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Es kam zu Behinderungen im

Bahnverkehr.

