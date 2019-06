POL-NOM: Versuchter Einbruch in Gebäude

Bad Gandersheim (ots) – Bad Gandersheim (re.), Hildesheimer

Straße, Fitnesscenter Sa. 22.06.2019, 16.30 Uhr bis So., 23.06.2019,

08.45 Uhr

Im genannten Tatzeitraum verschafften sich bislang unbek. Täter

gewaltsam Zugang zu dem Aussenbereich eines in der Hildesheimer

Straße ansässigen Fitnesscenter. Die verschlossene Tür einer

Aussenmauer, die als Sichtschutz des dortigen

Saunabereiches/Saunagarten dient, wurde augenscheinlich aufgetreten.

Der oder die Täter drangen jedoch nicht weiter in das Gebäude ein,

ließen von ihrem Vorhaben ab oder wurden möglicherweise an weiterer

Tatausführung gehindert/gestört. Sachschaden an der Tür ca. 500,-

Euro. Der oder die Täter mussten zur Tatausführung über die öffentl.

Straße Habichtsfang u.dem dortigen Steilhang sich Zugang zum Gelände

verschaffen. Spuren weisen darauf hin. Zeugen, die Angaben zu dem

Vorfall machen können,werden gebeten,sich bei der Polizei zu melden.

