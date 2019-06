POL-K: 190623-1-K/BAB 555/BAB 4/BAB 1/ Gescheiterter Fluchtversuch mit gestohlenem Tresor im Auto

Köln (ots) – Nach dem Anruf aufmerksamer Anwohner hat die Polizei

am Freitagabend (21. Juni) mutmaßliche Einbrecher von der

Altstadt-Nord über die Autobahnen 555, 4 und 1 verfolgt und einen der

Männer (18) im Stadtteil Junkersdorf vorläufig festgenommen. Im

Peugeot der Männer stellten die Polizisten einen gestohlenen Tresor

mit einer großen Bargeldsumme sowie Uhren sicher.

Der Einsatz, an dem Polizisten aus drei Inspektionen sowie der

Bereitschaftspolizei beteiligt waren, begann gegen 22 Uhr, als Zeugen

über „110“ zwei Männer meldeten, die einen Tresor aus einem

Einfamilienhaus am Konrad-Adenauer-Ufer in einen silbernen Peugeot

trugen und über die Rheinuferstraße in Richtung Süden flüchteten.

Polizisten nahmen die Verfolgung der mutmaßlichen Einbrecher auf.

Der Fahrer des Peugeot versuchte vergeblich, der Polizei zu

entkommen. Obwohl er mit bis zu 150 km/h fuhr, andere Autofahrer

rechts überholte, sie ausbremste und „rote Ampeln“ ignorierte, endete

die Flucht auf der Aachener Straße in Höhe Peter-Günther-Weg, wo die

Männer über die Wiesenfläche in Richtung Rhein-Energie-Stadion zu Fuß

entkommen wollten. Die Polizei war schneller und stellte den

18-Jährigen. Dem dunkelhäutigen Beifahrer gelang die Flucht in

Richtung Stadion.

Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1.70 Meter groß sein und krause

kurze Haare haben. Zur Tatzeit soll er einen hellgrauen Pullover und

eine Jeans getragen haben. Er könnte Besuchern des „Phil Collins“-

Konzerts im Rheinenergie-Stadion aufgefallen sein, das gegen 22.30

Uhr endete. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Köln unter

Tel. 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de

entgegen. (no)

