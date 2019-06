POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Sonntag, 23.06.2019

Limburg (ots) – Für den Bereich der Polizeistation Limburg

Verkehrsunfallflucht; Radfahrerin verletzt Unfallzeit: Samstag,

22.06.2019, gg. 10:00 h Unfallort: 65549 Limburg, Grabenstraße /

Diezer Straße Ohne offenbar ausreichend auf eine vorrangberechtigte

Fahrradfahrerin auf dem Radfahrstreifen in der Grabenstraße in

Limburg zu achten, bog ein PKW von der Grabenstraße nach rechts in

die Diezer Straße ab. Die 46.-jährige Radfahrerin konnte dem

Autofahrer noch ausweichen, so dass es nicht zu einer Kollision

zwischen Auto und Fahrrad kam. Durch das Ausweichmanöver kam die

Fahrradfahrerin zu Fall. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich

nicht unerheblich an den Armen. Der unfallbeteiligte PKW fuhr über

die Diezer Straße unerkannt davon, ohne sich um die gestürzte

Radfahrerin zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfallereignisses werden

um Hinweise an die Polizei Limburg zu Tel.-Nr.: 06431 / 914-00

gebeten.

Abkommen von der Fahrbahn, PKW Totalschaden Unfallzeit: Samstag,

22.06.2019, gg. 15:20 Unfallort: Gem. 65554 Limburg, B 54 in Höhe

Ahlbach Eine 37.-jähr. Autofahrerin aus Dornburg befuhr mit ihrem PKW

die B 54 in der Gemarkung Limburg aus Richtung Hadamar herkommend in

Fahrtrichtung Limburg. In Höhe der Ortschaft Ahlbach verlor die

Autofahrerin die Kontrolle über ihren VW-Passat und kam nach rechts

hin von der Fahrbahn ab. Nach Kollision mit einem Leitpfosten

steuerte die Autofahrerin zurück auf die Fahrbahn, geriet dort aber

ins Schleudern. Erneut kam der PKW nach rechts hin von der Fahrbahn

ab, beschädigte weitere Leitpfosten und ein Kilometrierungsschild.

Nicht mehr fahrbereit kam der PKW dann entgegen der Fahrtrichtung zum

Stehen. Ein mitfahrendes, 11.-jähr. Kind wurde leicht verletzt. Alle

anderen drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Durch die

Gesamtheit der Schäden am PKW entstand augenscheinlich

wirtschaftlicher Totalschaden.

Für den Bereich der Polizeistation Weilburg

Trunkenheit im Verkehr Tatort: Weilburg, Frankfurter Straße

Tatzeit: Samstag, 22.06.2019, 17:30 Uhr Tathergang: Im Rahmen einer

allgemeinen Verkehrskontrolle konnte ein alkoholisierter

Verkehrsteilnehmer festgestellt werden. Der 43-jährige Fahrer eines

Opel Astra befuhr die Frankfurter Straße in Weilburg, als er durch

die Streife angehalten wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Nach Durchführung einer

Blutentnahme zur Beweissicherung wurde der Führerschein

sichergestellt.

Trunkenheit im Straßenverkehr Tatort: Beselich-Heckholzhausen,

Limburger Straße Tatzeit: Sonntag, 23.06.2019, 02:00 Uhr Tathergang:

Der 29-jährige Fahrer eines Seat Leon fiel der Streife durch seine

sehr langsame Fahrweise auf, daher entschloss man sich eine Kontrolle

durchzuführen. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 2,4 0/°°.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

