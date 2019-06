POL-PIKIR: Diebstahl eines Gartengrills

Oberhausen bei Kirn (ots) –

In der Woche von Montag dem 17.06 bis Samstag den 22.06 wurde in

Oberhausen in der Straße Steinacker ein selbstgebauter Gartengrill

entwendet. Der Gartengrill ist einem VW-T1 Bus nachempfunden (1,30

Meter breit: 70 cm Durchmesser). Täterhinweise bitte an die Polizei

Kirn: 06752-1560

