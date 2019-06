POL-HK: Pressemitteilungen der PI Heidekreis, 22.06. bis 23.06.2019, 11:00 Uhr

PI Heidekreis (ots) –

Bad Fallingbostel: Oldtimer durch Brand vernichtet – Durch den

Brand in einer Garagenanlage für Oldtimer wurden am frühen

Samstagmorgen mehrere hochwertige Oldtimer in Mitleidenschaft

gezogen. Ein Fahrzeug brannte dabei vollständig aus. Weitere dort

untergestellte Fahrzeuge wurden durch die Brandentwicklung

verunreinigt und leicht beschädigt. Am Gebäude und an den Fahrzeugen

entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von ca.

350.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde aufgenommen.

Autobahn 7, Bispingen: Kleintransporter ausgebrannt – Auf Grund

eines technischen Defektes hielt der Fahrer eines Kleintransporters,

am Samstag, gegen 11.30 Uhr, auf dem Standstreifen der A 7, in Höhe

der Rastanlage Lüneburger Heide West, sein Fahrzeug an. An dem

stehenden Fahrzeug entwickelte sich ein Brand im Motorraum, den die 5

Insassen vergeblich versuchten zu löschen. Die Folge war, dass das

Feuer auf das gesamte Fahrzeug übergriff und dieses ausbrannte. Alle

5 Insassen blieben dabei unverletzt; Teile ihres Gepäcks konnten sie

gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Autobahn 7,

Fahrtrichtung Hannover, musste für die Löscharbeiter der Feuerwehr

teilweise gesperrt werden.

Schneverdingen: Zu betrunken zum Einparken- Zeugen gesucht!- Am

Samstag, gegen 14.45 Uhr, beabsichtigte ein 54-jähriger

Fahrzeugführer auf dem Gelände des Famila-Marktes in Schneverdingen

mit seinem Volvo einzuparken. Hierbei überfuhr er die mit einem

Bordstein eingegrenzte Parkplatzbegrenzung und beschädigte sein

Fahrzeug. In der Folge versuchte er vergeblich mit seinem Fahrzeug

die Stellfläche zu verlassen. Er scheiterte dabei, offensichtlich auf

Grund seiner erheblichen Alkoholisierung, an seinem Automatikgetriebe

und der dortigen Wahl des richtigen Ganges. Nicht bekannte Zeugen

beobachteten das Geschehen und meldeten dies der Polizei, die den

erheblich alkoholisierten Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug auf dem

Parkplatz antrafen. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe

entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zeugen die den

Volvo-Fahrer beobachtet haben oder auf seine Fahrt zum Famila-Markt

aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in

Schneverdingen (05193-986850)in Verbindung zu setzen.

Walsrode: Verkehrsunfall – Leicht verletzt und rund 10.000 Euro

Sachschaden entstanden am 22.06.2019, gegen 09:30 Uhr, als ein

28-jähriger Walsroder mit seinem Audi auf einem unbefestigten Weg in

der Gemarkung Beetenbrück ins Schleudern geriet und sein Wagen erst

an zwei Fichten zum Stehen kam. Der Fahrer verletzte sich dabei und

musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden.

