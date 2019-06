POL-EL: Schüttorf – Volvo XC 90 gestohlen

Schüttorf (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend

an der Akazienstraße einen schwarzen Volvo XC 90 gestohlen. Das Auto

hat einen Wert von etwa 20.000 Euro. Bei einem in der Nähe des

gestohlenen Fahrzeuges geparkten weiteren Volvo XC 90, wurde im

selben Tatzeitraum die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus

dem Auto entwendeten die vermutlich identischen Täter eine

Handtasche. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der

Rufnummer (05922)9800 entgegen.

