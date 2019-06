POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 23.06.2019; zusammengestellt von Melanie Wandernoth, Polizeistation Hofheim, Tel.: 06192/2079-0

Hofheim (ots) – 1. Zeugen nach Unfallflucht gesucht In der Zeit

von Freitag, den 21.06.2019, 17:00 Uhr – Samstag, den 22.06.2019,

12:00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht in Hofheim-Wildsachsen,

Schöne Aussicht. Dabei stieß der Unfallverursacher, vermutlich beim

Wenden, mit dem Heck des Fahrzeuges gegen die dortige Hauswand und

Hecke. Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche

Hinweise nimmt der Regionaler Verkehrsunfalldienst unter Telefon

(06190) 9360 – 0 entgegen.

2. Einbruchdiebstahl in PKW In der Zeit von Freitag, den

21.06.2019, 20:00 Uhr – Samstag, 22.06.2019, 20:00 Uhr, brechen

bisher unbekannte Täter in einen Opel Corsa-D, mit MTK-Kennzeichen

ein. Die Tat ereignete sich in Eschborn, Stuttgarter Straße, auf dem

Park & Ride Parkplatz des dortigen S-Bahnhofes. Aus dem Fahrzeug

werden diverse Gegenstände, ein mobiles Navigationsgerät sowie

Bargeld entwendet. Sachschaden: ca. 500 Euro, entwendeten

Gegenstände: 150 Euro.

3. Pkw-Diebstahl/Unbefugter Gebrauch Am Samstag, den 22.06.2019,

10:10, kam der GS vom Einkaufen in die Berliner Straße in Eschborn

zurück. Sein Fahrzeug, einen grauen Maserati Ghibli S Q 4, Bj. 2018,

lies er kurz unverschlossen stehen, um seine Einkäufe zu verstauen.

Das Fahrzeug verfügt über keyless-go, der Schlüssel lag in der

Mittelkonsole. UT entwendete das Fahrzeug und entfernt sich in

unbekannte Richtung. Der Wert des Fahrzeugs wird auf 80.000 Euro

geschätzt! Fahndung verlief bisher ergebnislos. Sachdienliche

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter Telefon (06196)

9695 – 0 entgegen.

4. Unfall mit Personenschaden (Motorradfahrer) Am 22.06.2019,

16:13 Uhr, ereignete sich in Kelkheim Fischbach, Eppsteiner Str./B455

ein Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 58-jährige

Kelkheimerin die Vorfahrt des Motorradfahrers auf der B455. Dieser,

ein 28-Jähriger aus Mainz, musste eine Vollbremsung durchführen und

ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch kam er zu

Fall. Der Fahrer des Motorrades wurde leicht verletzt (Schürfwunden

am Oberkörper), das Motorrad wurde stark beschädigt und war nicht

mehr fahrbereit.

Da der Zusammenstoß verhindert werden konnte, entstand bei der

Unfallverursacherin kein Schaden. Der Schaden am Motorrad wird auf

4500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus – Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: PD Main-Taunus – Polizeipräsidium Westhessen | Publiziert durch presseportal.de.