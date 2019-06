POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 23.06.2019

Delmenhorst (ots) – Dötlingen: Heuballenbrand

Am Samstag, den 22.06.2019, gegen 10:40 Uhr, rücken die

Feuerwehren Dötlingen, Brettorf, Neerstedt und Wildeshausen zu einem

mutmaßlichen Großbrand auf einem landwirschaftlichen Hof in Dötlingen

aus. Das Feuer soll in der Nähe eines Bullenstalls lodern. Schon bei

der Anfahrt ist eine deutliche Rauchsäule erkennbar. Vor Ort bringen

die eingesetzten Feuerwehren den Brand schnell unter Kontrolle.

Letztlich hat lediglich ein Strohlager aus noch unbekannter Ursache

Feuer gefangen. Zu einem nennenswerten Schaden am Gebäude ist es

nicht gekommen. Auch blieben alle anwesenden Personen und alle Tiere

unversehrt. Zu Verkehrsbehinderungen durch den dichten Qualm kam es

nicht. Die Feuerwehr war mit etwa 90 Einsatzkräften im Einsatz.

