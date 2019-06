POL-PDKO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Löf (ots) – In der Nacht zum Sonntag wurden an der B416 zwischen

Löf und dem Ortsteil Kattenes Leipfosten entfernt und in die Mosel

geworfen. Die Leitpfosten befanden sich zwischen Fuß-/Radweg und

Fahrbahn und schützen u.a. schwächere Verkehrsteilnehmer. Die Tat

dürfte in Zusammenhang mit dem Weinfest in Kattenes stehen. Hinweise

an Polizeiwache Brodenbach.

