POL-KR: Aktionstag für Motorradfahrer

Krefeld (ots) – Am heutigen Sonntag (23. Juni 2019) hat die

Polizei von 9 bis 15 Uhr auf dem Gelände von „Mo´s Bikertreff“ an der

Kleinewefersstraße einen Aktionstag für Motorradfahrer durchgeführt.

Schon im Eingangsbereich kam die Polizei mit zahlreichen

Motorradfahrern ins Gespräch. Bei der Demonstration des Anhaltewegs

wurde dann vielen Zweiradfahrern bewusst, dass bereits geringe

Geschwindigkeitserhöhungen und eine kurze Unachtsamkeit fatale Folgen

haben können.

Ein Publikumsmagnet war das zivile Polizeimotorrad „ProViDa“ der

Kreispolizeibehörde Kleve: Wer wollte, konnte sich mal blitzen

lassen, ganz ohne Konsequenzen. Aber nicht nur zum Spaß, denn die

Polizei wollte Motorradfahrern vor Augen führen, dass ihre Verstöße

mit der neusten Messtechnik „ESO“ auch geahndet werden können. Den

„Fotobeweis“ konnten sich die Interessierten als Erinnerung online

zusenden lassen.

Polizeihauptkommissarin Manuela Letzelter von der Unfallprävention

der Direktion Verkehr ist zufrieden mit der Veranstaltung: „Wir

freuen uns, dass so viele Kradfahrer unser Angebot angenommen haben

und mit uns in Gespräch gekommen sind. Am Aktionstag wurde schnell

deutlich, dass zu hohe Geschwindigkeit, fehlende Fahrpraxis,

Selbstüberschätzung oder Waghalsigkeit oft für schwere Unfälle

verantwortlich sind. Die Polizei hat heute an die Eigenverantwortung

der Motorradfahrer appelliert und auf die Gefahren für Biker im

Straßenverkehr hingewiesen. Denn: Jeder verunglückter Motorradfahrer

ist einer zu viel, bitte fahren Sie vorsichtig.“

