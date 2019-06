POL-PDLD: Keine gute Idee Landau, Kraftgasse, 22.06.2019, 04:55 Uhr

Landau (ots) – Zwei junge Männer waren fußläufig auf dem Weg vom

Jeanne d’Arc nach Hause. In der Kraftgasse lief vor ihnen eine

größere Personengruppe die wohl laute Musik hörte. Unvermittelt

wurden Beide aus dem 1. Stock eines Anwesens in der Kraftgasse mit

Wasserbomben beworfen und auch direkt getroffen. Verletzt wurde dabei

niemand. Auf Vorhalt räumten die beiden 39- und 37-jährigen

weiblichen Beschuldigten die Würfe ein. Als Tatmotiv gaben sie die

anhaltenden Ruhestörungen durch heimlaufende Partygäste an. Es

erfolgte eine Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung.

