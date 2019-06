POL-NB: Jugendliche Täter nach Fahrraddiebstahl gestellt

Stralsund (ots) –

Am 23.06.2019 gegen 01:10 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die

Polizei darüber, dass er drei Jugendliche des Fahrraddiebstahls

verdächtigt. Dieser hatte er in Stralsund im Triebseer Damm zuvor zu

Fuß festgestellt. Und kurze Zeit später führten die Jugendliche zwei

Fahrräder bei sich. Und die Jugendlichen versuchten jetzt das Fahrrad

des Zeugen zu entwenden. Da sich zu dieser Zeit ein Funkstreifenwagen

näherte, sprach der Zeuge die Beamten an. Er zeigte auf zwei

männliche und eine weibliche Person, welche sich in unmittelbarer

Nähe befanden. Dabei handelte es sich um einen 15 und einen

17-jährigen jungen Mann, sowie um eine 17-jährige junge Frau. Der

15-Jährige, welcher bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung

getreten war, konnte vor Ort durch die Beamten in Gewahrsam genommen

werden. Die beiden anderen flüchteten mit den entwendeten Fahrrädern

vom Einsatzort. Diese konnten aber kurze Zeit später durch die

Beamten im Stadtgebiet Stralsund ebenfalls festgestellt und in

Gewahrsam genommen werden. Dieser führten die entwendeten Fahrräder

noch bei sich. Bei der Überprüfung der Personalien, wurde

festgestellt, dass auch der 17-Jährige bereits mehrfach polizeilich

in Erscheinung getreten ist. Alle Jugendlichen wurden in die Obhut

der Eltern oder Betreuer wieder übergeben.

Der 17-jährige Tatverdächtige, welcher gegen 02:35 Uhr an seine

Betreuerin übergeben wurde, entfernte sich abermals unerlaubt aus

der Einrichtung. Wenige Minuten später nahmen die Beamten die Person

im Stadtgebiet wahr. Dieser hatte erneut ein Fahrrad bei sich,

welches er zuvor entwendet hat. Der Tatverdächtige konnte auch hier

wieder durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Gegen die

Tatverdächtigen wird nun wegen des Diebstahls der Fahrräder

ermittelt.

Die Fahrräder wurden sichergestellt, um diese den rechtmäßigen

Eigentümern zukommen zu lassen.

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.