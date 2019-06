KFV Bodenseekreis: Großbrand bei Meckenbeuren fordert Feuerwehren im Bodenseekreis über Stunden

Meckenbeuren (ots) –

Beim Großbrand eines landwirtschaftlichen Betriebs im

Meckenbeurener Ortsteil Sassen kam es am Samstagabend zu einem

Millionenschaden. Das aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochene

Feuer entwickelte sich durch reichlich Nahrung aus trockenem Stroh

und den aus südlicher Richtung wehenden Wind in kürzester Zeit zu

einem Großbrand, dem ein großer Teil des landwirtschaftlichen

Anwesens zum Opfer fiel. Alle Abteilungen der Freiwillige Feuerwehr

Meckenbeuren waren ab 18.15 Uhr im Einsatz und wurden von Einheiten

aus Eriskirch, Tettnang, Kressbronn, Friedrichshafen, Markdorf, sowie

durch das Flugfeldlöschfahrzeug „Panther“ der Werkfeuerwehr

Bodensee-Airport Friedrichshafen unterstützt. Insgesamt waren so über

170 Feuerwehrangehörige mit 37 Fahrzeugen in den Einsatz eingebunden.

Durch den tatkräftigen Einsatz der Feuerwehren konnten das Wohnhaus

des Anwesens, sowie 120 der 160 Tiere des Hofes, zumeist Rinder,

gerettet werden. Für 40 Kälber und Rinder kam jede Hilfe zu spät. Für

die Löschwasserversorgung wurde ein Pendelverkehr mit

Tanklöschfahrzeugen eingerichtet, sowie lange Schlauchleitungen vom

Fluß Schussen und vom Ortsteil Kau her aufgebaut. Um 22.30 Uhr konnte

gemeldet werden, dass der Brand unter Kontrolle ist, die aufwändigen

Nachlöscharbeiten ziehen sich noch über die ganze Nacht hin, bis in

den Sonntagmorgen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde von

der Einsatzleitung eine Warnung für die Bevölkerung über die Warn-App

NINA verbreitet, die um 23.50 Uhr wieder aufgehoben werden konnte.

Von den Bewohnern des Bauernhofes wurde niemand verletzt, alle

Personen wurden vom Notfallnachsorgedienst betreut. Der

Rettungsdienst war mit zwei Schnelleinsatzgruppen mit 11 Fahrzeugen

und 32 Helfern vor Ort, die auch tätig werden mussten, als sie

insgesamt 6 Feuerwehrleute medizinisch zu versorgen hatten, die bei

dem Einsatz Kreislaufprobleme bekamen oder eine leichte

Rauchgasvergiftung erlitten hatten. Während der Hauptphase des

Einsatzes wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenargen zur

Wachbesetzung alarmiert und stellte so den Gebietsschutz im östlichen

Bodenseekreis sicher. Zahlreiche Schaulustige mit Ihren Autos,

angelockt durch die weithin sichtbare schwarze Rauschwolke,

erschwerten den Einsatzkräften teilweise das Anrücken auf der

Mariabrunner Straße.

Rückfragen bevorzugt per Email bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

Kreisfeuerwehrpressesprecher

Martin Scheerer

Mobil: +49 178 5384694

E-Mail: pressesprecher@kfv-bodenseekreis.de

www.kfv-bodenseekreis.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V. | Publiziert durch presseportal.de.