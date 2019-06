POL-MA: Neckargemünd: Wohnungsbrand

Neckargemünd (ots) – Ein 47-Jähriger wurde bei einem Brand einer

Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt. Am

Samstagabend geriet in der Bahnhofstraße kurz vor 21.00 Uhr aus

bislang unbekannten Gründen eine Sauna in Brand. Der 47-Jährige

musste durch die Feuerwehr mittels Drehleiter über den Balkon

gerettet werden und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Den eingesetzten Kräften der Feuerwehr gelang es rasch den Brand

unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf Nachbarwohnungen

zu verhindern. Die anderen Bewohner konnten sich nach dem

Brandausbruch selbständig ins Freie begeben. Während den

Löscharbeiten musste die Bahnhofstraße gesperrt werden. Der

Sachschaden beläuft sich auf 100.000 Euro. *mm

