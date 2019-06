LPI-GTH: Folgenlos am Steuer eingeschlafen

Gotha (ots) – Am Sonntag befuhr eine Polizeistreife gegen 00:30

Uhr die Humboldtstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Einfahrt zur

Von-Hoff-Straße stand quer zur Fahrbahn ein Pkw mit laufendem Motor

und deutlich sichtbaren Bremslichtern. Bei der Kontrolle des Pkw

wurde festgestellt, dass der hinter dem Steuer sitzende Mann tief und

fest schlief. Der 54jährige Mann aus Gotha befand sich allein im

Fahrzeug, frische Unfallspuren gab es an seinem Fahrzeug nicht. Der

Mann wurde geweckt. Als er aus seinem Fahrzeug stieg, war er so

betrunken, das er zu Boden ging und sich nicht auf den Füßen halten

konnte. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Es erfolgte die

Unterbindung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme und

Anzeigenerstattung.(ck)

