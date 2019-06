POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Warendorf (ots) – Eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

ereignete sich am Samstag, den 22.06.2019, um 21.05 Uhr, in Ahlen.

Ein 39-jähriger Mann aus Bochum befuhr mit seinem Pkw den

Westfalendamm in Richtung Innenstadt. An einer Engstelle beschädigte

er ein Verkehrszeichen und flüchtete von der Unfallstelle. Ein

Augenzeuge hatte aufgrund der auffälligen Fahrweise zwischenzeitlich

schon die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den

39-Jährigen im Rahmen der Fahndung antreffen. Bei der anschließenden

Kontrolle stellten sie Alkoholeinfluss bei dem Bochumer fest. Die

Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten

den Führerschein sicher. Es entstand ein Sachschaden von 550 Euro.

