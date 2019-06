POL-PDNW: Schlägerei mit unbekannten Beteiligten -Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Abend des 22.06.2019, gg. 21:50

Uhr, wurde die Polizei Neustadt verständigt, dass möglicherweise eine

Schlägerei am Hauptbahnhof bevor stehen würde. Da am

Bahnhofsvorplatz, sowie in der näheren Umgebung nichts dergleichen

festgestellt werden konnte, wurden mögliche Zeugen befragt. Zwei

Zeugen konnten angeben, dass ca. 15 Minuten vorher tatsächlich zwei

Personengruppen aufeinander losgegangen sind. Es soll sich um bis zu

10 Jugendliche gehandelt haben, die unter anderem auch mit

Holzstöcken aufeinander losgingen. Nachdem sich dann Passanten

eingemischt hatten, flüchteten alle Beteiligte in unterschiedliche

Richtungen. Die Polizei Neustadt bittet weitere Zeugen sich zu

melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

PHK A. Klamm

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

