POL-PDMT: Pohl – Verkehrsunfall mit 6-jährigem Kind

Polizei Bad Ems – POHL (ots) – Am 22.06.19 gegen 18.00 Uhr kam es

in einer Seitenstraße in der Ortslage Pohl zu einem Zusammenstoß

zwischen einem PKW und einem 6-jährigen Kind auf einem Roller. Die

PKW Führerin hatte unmittelbar vor dem Zusammenstoß ihre Fahrt

angetreten und fuhr mit entsprechender geringer Geschwindigkeit. Das

Kind, welches mit seinem Bruder offensichtlich ein Rennen fuhr, stieß

mit dem vorderen linken Kotflügel des PKW zusammen. Das Kind

verletzte sich bei dem Vorfall glücklicherweise nur leicht und trug

letztendlich nur leichte Schürfwunden davon, nachdem es zuvor

vorsorglich zwecks weiterer Untersuchungen in ein Koblenzer

Krankenhaus eingeliefert wurde. Am PKW und dem Roller entstand

geringer Sachschaden.

