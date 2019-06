POL-KN: Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen fordert mehrere tote Tiere und verursacht Millionenschaden

Meckenbeuren/Bodenseekreis (ots) – Zum Brand eines

Ökonomiegebäudes auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in

Meckenbeuren-Sassen wurden am Samstagabend gegen 18.15 Uhr die

Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei alarmiert. Beim

Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich der als Maschinen-

und Lagerhalle genutzte Gebäudekomplex bereits im Vollbrand. Trotz

eines rasch eingeleiteten massiven Löschangriffs der Feuerwehr, die

aus dem gesamten östlichen Bodenseekreis mit insgesamt etwa 170

Einsatzkräften und über 35 Fahrzeugen im Einsatz war, griff das Feuer

noch auf eine angrenzende, als Stall und Heulager genutzte Halle

sowie einen Garagenkomplex über. Eine weitere Brandausbreitung auf

ein angrenzendes Wohnhaus konnte durch einen gezielten Löscheinsatz

verhindert werden. In der Stallung befanden sich etwa 160 Tiere,

hauptsächlich Kälber, Rinder und Pferde. Etwa 120 von ihnen konnten

von der Feuerwehr in letzter Minute ins Freie gebracht und gerettet

werden. Für etwa 40 Tiere, überwiegend Kälber, kam jede Hilfe zu

spät, sie mussten teils von einem Tierarzt von ihren Leiden erlöst

werden. Fünf Feuerwehrangehörige mussten im Laufe des Einsatzes vom

Deutschen Roten Kreuz behandelt werden, überwiegend wegen

Kreislaufproblemen. Weitere Verletzte gab es nach bisherigen

Erkenntnissen bislang nicht. Das DRK war mit etwa 35 Einsatzkräften

und zehn Einsatzfahrzeugen zum Brandort geeilt. Der

Notfallnachsorgedienst des DRK, der ebenfalls alarmiert wurde,

kümmerte sich mit vier Einsatzkräften um die von dem Brandereignis

betroffenen Bewohner des Hofes. Der an den Gebäuden und dem darin

gelagerten Inventar entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau

beziffert werden, dürfte aber deutlich über einer Million Euro

liegen. Die Ursache des Brandausbruchs ist bislang noch nicht

geklärt, der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion

Friedrichshafen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Außer ihm

waren seitens der Polizei mehrere Streifenwagenbesatzungen des

Polizeireviers Friedrichshafen vor Ort im Einsatz. Die

Einsatzmaßnahmen dauern voraussichtlich noch die ganze Nacht über an.

