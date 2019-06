POL-PDTR: Suche nach geschädigtem Motorradfahrer nach Straßenverkehrsgefährdung in der Ortslage Brücken am Freitagabend

Birkenfld (ots) – Am Freitag, dem 21.06.2019 gegen 19:50 Uhr kam

es in der Ortslage Brücken zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum

Nachteil eines Motorradfahrers. Der Motorradfahrer fuhr aus Richtung

Birkenfeld kommend in Richtung Ortsmitte Brücken, als er in Höhe

einer ortansässigen Bäckerei durch einen silberfarbenen PKW, der auf

die Gegenfahrbahn geraten war, fast gerammt worden wäre.

Der betreffende Motorradfahrer wird dringend gebeten sich mit der

sachbearbeitenden Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu

setzen. Tel. 06782-9910

