POL-HBPP: Schiffsunfall mit Tankmotorschiff

Mühlheim am Main (ots) – Am Samstag, 22.06.2019, gegen 19:38 Uhr,

wollte ein Tankmotorschiff zu Tal in die Schleuse Mühlheim einfahren.

Bei der Einfahrt in die Schleusenkammer verkeilte sich ein Reibholz

in einer Nische am oberen Schleusentor. Bei der Weiterfahrt schnellte

das Reibholz aus der Nische und verkeilte sich in ein am Ufer

stehendes Geländer, riss dieses aus der Halterung heraus und schlug

anschließend gegen die Schiffswohnung. Es entstand sowohl an den

Aufbauten des Schiffes als auch am Geländer Sachschaden. Bis zur

Unfallaufnahme wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen und nach

Abschluss der Maßnahmen wieder aufgehoben. Die Schifffahrt wurde

nicht beeinträchtigt.

