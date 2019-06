POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jährigem aus Greifswald

Greifswald (ots) –

Der seit dem 21.06.2019, 14:30 Uhr, als vermisst gemeldete 13-Jährige

aus Greifswald

wurde am 22.06.2019 gegen 21:00 in der Wohnung eines Kumpels

aufgefunden und an die Betreuungseinrichtung übergeben

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den

Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise.

Die regionalen Radiosender werden um Tilgung der Rundfunkdurchsage

gebeten

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.